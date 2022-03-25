Мурманск, 25 марта, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Прокурорская проверка Мурманской областной больницы выявили нехватку более 80 единиц необходимого оборудования. Более 240 единиц подлежат замене в связи с износом, сообщает пресс-служба ведомства.

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«Прокуратура Ленинского административного округа направила в суд исковое заявление о понуждении Мурманской областной детской клинической больницы укомплектовать медчасть необходимым оборудованием. Необходимость была выявлена в ходе прокурорской проверки», — сообщили в ведомстве.

Исковое заявление о понуждении детской клинической больницы укомплектовать медицинскую часть 326 единицами оборудования было направлено в Ленинский районный суд. Решением суда исковые требования прокурора были удовлетворены в полном объёме. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры Ленинского округа.

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