Тосно, Ленинградская область, 25 марта, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Водитель самосвала не справился с управлением и протаранил стену мебельного магазина, расположенного на первом этаже жилого дома в городе Тосно Ленинградской области. Об этом 25 марта сообщили очевидцы в социальных сетях.

Vk.com/spb_today ДТП. Самосвал протаранил ТЦ. (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб)

ДТП произошло утром 25 марта на проспекте Ленина, д. 19, в Тосно. По словам очевидцев, никто серьезно не пострадал. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.