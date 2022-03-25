Обнинск, Калужская область, 25 марта 2022, 12:13 — REGNUM В Обнинске Калужской области состоялось представление туристско-информационного центра «Калужский край» для местных отельеров и рестораторов. Встреча представителей инфраструктуры гостеприимства послужила поводом для решения вопросов дальнейшего развития туризма в Обнинске и соседних с ним районах в новых условиях. Об этом 25 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на главу администрации города Обнинска Татьяну Леонову.
Калужская область может предложить большое разнообразие туристических направлений: военно-патриотическая тематика, промышленный, научный, гастрономический, экотуризм. Центральной точкой северной агломерации региона, куда будут приезжать туристы, должен стать Обнинск, который будет позиционироваться как центр научного туризма. По словам Татьяны Леоновой, власти города рассчитывают не только на отельеров и рестораторов, но и и на помощь туристско-информационного центра в выстраивании логистических цепочек и маршрутов. Необходимо, чтобы северная агломерация Калужской области по-новому зазвучала на туристической карте России.
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