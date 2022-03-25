Обнинск, Калужская область, 25 марта, 2022, 12:13 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области состоялось представление туристско-информационного центра «Калужский край» для местных отельеров и рестораторов. Встреча представителей инфраструктуры гостеприимства послужила поводом для решения вопросов дальнейшего развития туризма в Обнинске и соседних с ним районах в новых условиях. Об этом 25 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на главу администрации города Обнинска Татьяну Леонову.

Фото Александр Ульяненко На встрече главы администрации Обнинска Татьяны Леоновой с отельерами и рестораторами

Калужская область может предложить большое разнообразие туристических направлений: военно-патриотическая тематика, промышленный, научный, гастрономический, экотуризм. Центральной точкой северной агломерации региона, куда будут приезжать туристы, должен стать Обнинск, который будет позиционироваться как центр научного туризма. По словам Татьяны Леоновой, власти города рассчитывают не только на отельеров и рестораторов, но и и на помощь туристско-информационного центра в выстраивании логистических цепочек и маршрутов. Необходимо, чтобы северная агломерация Калужской области по-новому зазвучала на туристической карте России.

«Кризис — это не только угроза, но и возможности. Угроз мы не боимся, мы к ним привыкли, а возможности нужно открывать. Границы закрыты, и в майские праздники людям некуда ехать. У нас шанс. Нам нужно создать туристические предложения, которые «выстрелят» уже в апреле. Моя задача — привести в порядок город, чтобы он был чистым и красивым. Задача отельеров и рестораторов — создать для туристов комфортные условия, задача туристско-информационного центра — привлечь туристов в Обнинск. При этом мы должны не конкурировать друг с другом, а наоборот, работать сообща, как единый организм, конкурируя на внешнем рынке, — отметила Татьяна Леонова.