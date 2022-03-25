Челябинск, 25 марта, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В Челябинской области руководитель структурного подразделения одного из бюджетных учреждений бюджетного учреждения подозревается в получении взятки. Об этом сообщает областное управление СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным следствия, женщина получила взятку от одного предпринимателя. Размер вознаграждения за заключение контракта на поставку офисной техники составил 350 тыс. рублей.

Преступление выявили сотрудники областной Контрольно-счётной палаты в ходе проверки. Решается вопрос об избрании задержанной даме меры пресечения и предъявлении обвинения.