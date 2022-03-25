Черемхово, Иркутская область, 25 марта, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В Черемховском районе Иркутской области 25 марта произошло серьезное ДТП с пострадавшими. Подробности сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.

ДТП

Предварительно сотрудниками полиции установлено, что на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» водитель грузового автомобиля Scania с прицепом не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, совершил столкновение с автомобилем «УАЗ Патриот», осуществляющим обгон и движущемся в попутном направлении. В последствии, транспортные средства совершили съезд с проезжей части с последующим наездом на металлическое барьерное ограждение и опрокидыванием в кювет.

В результате ДТП травмирован пассажир отечественного автомобиля 26-летняя женщина и 12-летняя девочка.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля 2022 года лобовое столкновение произошло на улице Байкальская в Иркутске: 34-летний водитель, управляя автомашиной Toyota Corolla Fielder при повороте налево на перекрёстке улицы Донская, допустил столкновение с автомобилем Porsche, под управлением водителя 1984 года рождения, который двигался во встречном направлении.

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