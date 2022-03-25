* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 25 марта, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Амрулла Салех, бывший первый вице-президент Афганистана, заявил, что разведка «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) создала в Афганистане специальное подразделение против «хазарейцев и шиитов», чтобы посеять рознь и страх и сломить дух хазарейцев. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Бойцы «Талибана» (запрещённая в РФ организация)

Афганский политик говорит, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытаются оказывать давление на хазарейцев.

Салех также заявил на своей странице в соцсети, что у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) есть секретные тюрьмы в разных частях Кабула, где пытают заключённых.