Минск, 25 марта, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Белоруссия не должна проиграть в информационной войне, которая идёт за умы людей. Об этом 25 марта заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Мы проиграть эту войну не можем. У нас хорошее исходное положение, поэтому мы и не должны ее проиграть, если не допустим глобальных ошибок», — цитирует слова белорусского лидера Sputnik.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил попытки стран Запада сохранить однополярный мир и доминирующее положение.