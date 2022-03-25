Томск, 25 марта, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Промышленное производство Томской области в январе-февраль 2022 года выросло на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Томскстата.

Администрация Томска Коммунальный мост в Томске

«Позитивную динамику продемонстрировали добыча полезных ископаемых (рост к аналогичному периоду прошлого года составил 2,8%), обрабатывающие отрасли (+9,0%), водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов (+22,4%)», — уточнили в службе статистики.

Наиболее сильный рост показали производство сливочного масла (+71%), компьютеров, электронных и оптических изделий (+65,1%), молока (+51,9%), растворов строительных (+37,5%), прочей неметаллической минеральной продукции (+33,3%) и так далее.

Сократилось производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (-61,3%), одежды (-11,2%), кожи и изделий из кожи (-6,1%), кокса и нефтепродуктов (-5,2%), а также в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром — на 15,7%.

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