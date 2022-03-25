Кабул, 25 марта, 2022, 11:37 — ИА Регнум. 24 марта в Кабул прибыл специальный представитель России по Афганистану Замир Кабулов.

Afghanistan.mid.ru Замир Кабулов

По сообщению государственного информационного агентства «Бахтар», во время своего визита в Кабул спецпредставитель России обсудит политические, региональные и экономические вопросы с официальными лицами правительства, возглавляемого талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Подробности визита спецпредставителя России не были анонсированы заранее.

Напомним, министр иностранных дел Китая Ван И прибыл в Кабул ранее в тот же день с необъявленным визитом, чтобы провести переговоры с чиновниками правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Китай и Россия, две великие державы и давние соперники Соединённых Штатов, сохранили свои посольства в Кабуле после падения республики и настаивают на взаимодействии с правительством, возглавляемым талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).