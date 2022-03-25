Ростов-на-Дону, 25 марта, 2022, 11:37 — ИА Регнум. В Ростовской области число ландшафтных пожаров выросло втрое. Это связано с повышением температуры и установлением сухой ветреной погоды, сообщили ИА REGNUM в донском управлении МЧС России 25 марта.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Горит сухая трава

Только за последние три дня зарегистрировано 85 случаев горения камыша и травы. Ежесуточно специалисты следят за ситуацией с помощью камер видеонаблюдения и мобильного приложения «Термоточки». Ежедневно пожарные расчёты выезжают на десятки вызовов, связанные с травяными пожарами.

Всего в Ростовской области с начала 2022 года зарегистрировано более 1,3 тыс. возгораний, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Из них — 150 травяных пожаров на площади 4,5 га.

Причина ландшафтных пожаров во всех случаях — неосторожное занесение огня, сопутствующие факторы — отсутствие уборки территорий и окашиваний собственниками земель.