Тбилиси, 25 марта, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Решение правительства России ввести квоты на экспорт подсолнечного масла, если оно будет принято, приведёт к перебоям поставок данного продукта в Грузии. Об этом сообщил Ассоциации дистрибьютеров Грузии Ива Чкония в эфире Аджарского телевидения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Подсолнечное масло в супермаркете

«Мы не можем получать подсолнечное масло с Украины, но, если Россия введёт квоты, это повлияет на наличие продукции. Например, население начнёт делать запасы, и будет негативный эффект», — сказал эксперт.

По его мнению, в случае введения квот, масло придется искать в других странах. Это усложнит логистику и приведёт к подорожанию продукта. Также, пока грузинские предприятия будут искать других поставщиков, в стране может возникнуть «дискомфорт» из-за нехватки подсолнечного масла.

Напомним, в начале марта в группе производителей растительного масла FEDIOL сообщили, что ранее на Украину и Россию совокупно приходилось около 80% мирового экспорта подсолнечного масла. В настоящее время поставки этого продукта с Украины прекращены. При этом в Минсельхозе России предложили ввести на его экспорт квоты.