Санкт-Петербург, 25 марта, 2022, 11:43 — ИА Регнум. В Петербурге возбудили третье за последние дни уголовное дело о реабилитации нацизма, на этот раз за попытку опубликовать на сайте «Бессмертного полка» портрет одного из ближайших сподвижников Гитлера — Йозефа Геббельса.

Severpost.ru Уголовное дело

Как сообщает 25 марта издание «Фонтанка», фигурантом уголовного дела стал 50-летний житель Выборгского района Северной столицы. Как считает следствие, в мае 2020 года он подал заявку на размещение в онлайн-проекте «Бессмертного полка» фотографии Геббельса. 24 марта 2022 года в его квартиру пришли с обысками, изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны.

«Самого подозреваемого ограничили подпиской о невыезде», — говорится в сообщении.

Напомним, Геббельс он занимал ряд высоких постов в нацистской Германии, но широкую известность получил после того, как стал рейхсминистром народного просвещения и пропаганды. Один из главных нацистских преступников. Покончил с собой 1 мая 1945 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Петербурге уже возбуждены два аналогичных дела. Обвиняемыми стали 20-летний петербуржец, подавший заявку о включении изменника Родины, перешедшего на сторону фашисткой Германии генерала Андрея Власова в список героев Великой Отечественной войны. А также 23-летний нижегородец, проживающий в Петербурге. В мае 2020 года он разместил на сайте «Бессмертного полка» портрет лидера украинских националистов и пособника гитлеровцев Степана Бандеры.