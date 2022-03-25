Исламабад, 25 марта, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Министры иностранных дел государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в совместном заявлении подчеркнули необходимость создания инклюзивного правительства в Афганистане. Об этом сообщает портал darivoa.com.

Флаг Афганистана

«Мы признаём, что прочный мир и стабильность в Афганистане могут быть достигнуты только путём создания всеобъемлющего правительства с участием всех этнических групп страны», — отмечено в совместном заявлении.

Также в документе говорится о твёрдой приверженности суверенитету, независимости, территориальной целостности и единству Афганистана.

«Мы подчёркиваем важность соблюдения прав всех афганцев, включая женщин, детей и этнические, религиозные и культурные меньшинства», — указано в заявлении.

Государства-члены ОИС также подтвердили, что Афганистан не должен становиться убежищем для террористов.

«Мы подтверждаем важность обеспечения того, чтобы афганская территория не использовалась в качестве убежища какой-либо террористической группировкой, в частности «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и её филиалами, Исламским движением Восточного Туркестана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и пакистанскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — добавили участники заседания.

Около 20 дней назад командующий Центральным командованием США генерал Кеннет Маккензи заявил, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вербует новых боевиков в Афганистане, что было опровергнуто разведкой талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Генерал Маккензи также сказал, что тысячи боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всё ещё находятся в Афганистане, пытаясь атаковать Соединённые Штаты.

Но начальник разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назвал высказывания генерала Маккензи «частью пропаганды и кампании против ИГИЛ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и заявил, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане полностью уничтожено.

Однако члены ОИС призвали международное сообщество «с осторожностью относиться к возможности провокаций и диверсий как внутри страны, так и за её пределами», чтобы отвлечь усилия по обеспечению мира и стабильности в Афганистане.

Но правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило, что заверяет афганский народ, соседей и весь мир в том, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане не вызывает беспокойства.

С другой стороны, ОИС призвала к оказанию гуманитарной помощи Афганистану и к тому, чтобы он получили доступ к своим замороженным активам в Соединённых Штатах.

Напомним, 48-е заседание Организации исламского сотрудничества прошло 22−23 марта в Исламабаде.