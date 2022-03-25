Новосибирск, 25 марта, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В Новосибирске завтра, 26 марта, ожидается небольшой мокрый снег, а 28 марта — повышение дневной температуры воздуха до +4 °С. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

Оттепель

«В связи с погодными условиями возможен сход образовавшихся на крышах зданий, сооружений и многоквартирных домов снежных масс или ледяных образований, — предупредили в мэрии города. — Руководителям обслуживающих организаций нужно очистить крышиот снега и льдообразований, оградить наиболее опасные участки предупреждающими знаками, привести в нормативное состояние прилегающую к зданиям территорию».

Так, 26 марта, ночью прогнозируется −2…−4 °С, днём 0…-2 °С, с понижением в течение дня до −5…−7 °С; 27 марта ночью −14…−16 °С, в пригороде до — 18 °C, днём −2…−4 °С; 28 марта ночью −11…−13 °С, днём +2…+4 °С.