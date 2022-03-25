Москва, 25 марта, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Программисты тяжело переживают ограничения, с которыми столкнулась Россия, часть таких специалистов покидают страну. Российские власти предпринимают меры, чтобы удержать значительную часть IT-специалистов, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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Он отметил, что бизнес в сфере IT интернациональный. Россию сейчас отключили от платёжных систем, отрезали от контактов с крупными иностранными подрядчиками. Для программистов «это событие было тяжёлым».

«И я понимаю как раз их мотивы, почему они пытаются найти своё место под солнцем», — сказал Медведев в интервью РИА Новости, комментируя отъезд российских специалистов за рубеж на фоне спецоперации на Украине.

По его словам, есть надежда, что государство сможет отреагировать на это воздействие, и значительную часть IT-специалистов удастся оставить в стране. Правительство подготовило ряд предложений по поддержке отрасли.

«Вот это реальная проблема», — добавил Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, Медведев также заявил, что неправильно критиковать свою страну в тяжёлый период людям, уехавшим за границу.

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