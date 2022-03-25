Воронеж, 25 марта, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Народный художник России, почётный гражданин Воронежской области Иван Дикунов скончался в возрасте 80 лет. Соболезнования губернатора в связи со смертью художника опубликовал телеграм-канал правительства Воронежской области.

Марина Каширская ИА REGNUM Памятник Биму авторства Ивана Дикунова

«Иван Павлович — величина мирового масштаба, человек, талант которого по-настоящему служил искусству и людям. Нам повезло, что основным местом творческого самовыражения этого большого мастера была Воронежская область», — говорится в соболезновании губернатора Александра Гусева.

«Впрочем, об Иване Дикунове неправильно говорить в прошедшем времени. Он на века остается в своих знаменитых работах, ставших яркими достопримечательностями и визитными карточками региона. Памятники Пушкину, Платонову, любимому Биму, Котенку с улицы Лизюкова… Они всегда будут согревать наши сердца. Бесконечно жаль, что не увидим больше новых творений этого замечательного скульптора. Глубоко скорблю», — написал Гусев.

Иван Дикунов родился 14 апреля 1941 года в Павловском районе Воронежской области, в Воронеже живёт с 1971 года. В 1988—1995 годах преподавал в Воронежском художественном училище, также преподавал в Воронежском государственном архитектурно-строительном университете. Является почётным гражданином Воронежской области.

Отметим, что на днях в Воронеже открылась выставка работ Ивана Дикунова и его супруги — скульптора Эльзы Пак.