Москва, 25 марта, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Попытки стран Запада сохранить доминирование являются иллюзиями, заявил 25 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров Сергей

По его словам, попытки, которые предпринимают страны Запада для того, чтобы вернуть однополярный мир и сохранить доминирование в мире, являются иллюзиями.

Как сообщало ИА REGNUM, представители западных стран не предоставляют своей аудитории достаточное количество фактов, поэтому за ними обращаются к России, заявил Сергей Лавров.