Москва, 25 марта, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Блогер Настя Ивлеева записала влог для подписчиков, в котором рассказала о том, как проходит один день её жизни. Она опубликовала ролик в личном телеграм-канале 24 марта.

Скриншот видео на YouTube Настя Ивлеева

Во влоге Ивлеева показала свой дом и спустилась в подвал, чтобы забрать аппаратуру для работы. Блогер рассказала, что там располагается «студия Лёхи» — она имела в виду рабочее место своего бывшего мужа, рэпера Алексея Узенюка (известен как Элджей). «Лёхи здесь нет… Он сейчас в Дубае», — поделилась Ивлеева, намекнув, что до отъезда музыкант жил с ней.

«Кто расскажет, когда Лёха с Настей успели сойтись?» — спрашивает Анастасия Костенко.

«Алексей Элджеевич ещё у тебя в доме в студии работает? Как это у вас обговорено?» — интересуется Софи Фирсова.

«Вы сошлись с Лёхой? Поздравляю!» — написала Natallia Natallia.

Ранее продюсер Макс Фадеев раскритиковал YouTube-шоу Насти Ивлеевой под названием «Королевские кобры». «Я более безвкусного, безобразного, более омерзительного впечатления не помню в своей жизни», — высказался он.