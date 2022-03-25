Москва, , 11:25 — REGNUM Российская Федерация в ответ на заморозку части своих резервов ограничила движение средств в недружественные страны, сообщили 25 марта в пресс-службе Центробанка РФ.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

Выплаты по корпоративному долгу российских компаний и госдолгу перед держателями долга из стран, поддерживающих санкции против России, будут проходить только с разрешения правительственной комиссии.

Регулятор пояснил, что Россия ввела ограничения на движения средств, которые могли бы быть перечислены в недружественные страны, на сопоставимую сумму.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия.

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