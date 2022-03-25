Москва, 25 марта 2022, 11:25 — REGNUM Российская Федерация в ответ на заморозку части своих резервов ограничила движение средств в недружественные страны, сообщили 25 марта в пресс-службе Центробанка РФ.
Выплаты по корпоративному долгу российских компаний и госдолгу перед держателями долга из стран, поддерживающих санкции против России, будут проходить только с разрешения правительственной комиссии.
Регулятор пояснил, что Россия ввела ограничения на движения средств, которые могли бы быть перечислены в недружественные страны, на сопоставимую сумму.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия.
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