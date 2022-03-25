Уфа, 25 марта, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Не менее четырех млн туристов намерены принять в текущем году в Башкирии. Об этом 25 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе государственного комитета Башкирии по туризму.

Иван Шилов ИА REGNUM Башкирия

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«В Башкирии популярен «самодеятельный» туризм, когда туристы самостоятельно путешествуют по природным и культурным достопримечательностям республики. В этом году мы ожидаем принять не менее четырех млн туристов», — приводит пресс-служба слова исполняющего обязанности председателя госкомитета Башкирии по туризму Рината Фаткуллина.

Чиновник также отметил, что в регионе ожидают роста объема внутреннего туризма, который активно поддерживается на федеральном уровне. Отличный пример — программа «туристического кешбэка», которая пользуется большой популярностью, пояснил он.

Согласно данным сервиса СберАналитика, доля иностранных туристов в Башкирии составляет около пяти процентов. В тройке стран-лидеров, туристы из Белоруссии, Казахстана и Чехии.

Отмечается, что большой популярностью Башкирия пользуется у жителей регионов России. Так, в пятерке регионов, жители которых выбирают республику для отдыха — Челябинская область, Татария, Оренбургская область, Свердловская область, г. Москва.

Сообщается, что летом 2021 года наибольшим спросом пользовался отдых в прибрежных зонах природных парков Кандрыкуль и Аслы-Куль, Нугушского и Павловского водохранилищ.

Много туристов принимают природные парки Мурадымовское ущелье, Иремель, геопарки «Торатау» и «Янган Тау». В регионе работает свыше трех десятков санаториев с уникальными источниками грязей, лечебных вод и кумысолечением.

Согласно данным на 14 марта 2022 года в Башкирии насчитывается 521 действующих коллективных средств размещения, из них 309 прошли классификацию и включены в Федеральный перечень туристских объектов.

При этом средняя заполняемость гостиниц, отелей, санаториев, туристических баз в летний сезон составляет не менее 70%.

В настоящее время идет работа по маркировке «Большой Южноуральской тропы» протяженностью 300 км. Это тропа является уникальным трекинговым туристическим маршрутом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии все больше предпринимателей готовы строить глэмпинги. В 2021 году число туристических поездок в Башкирию составило 5,2 млн поездок. При этом общие траты туристов в прошлом году составили 13,9 млрд рублей (2020 г. — 6,0 млрд. руб.).