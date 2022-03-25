Екатеринбург, , 11:23 — REGNUM В Екатеринбурге проводится доследственная проверка по факту избиения школьника. Об этом сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Следственный комитет

Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По его данным, преступление было совершено 22 марта. На 14-летнего мальчика напала группа подростков. Пострадавшего госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, избиение произошло в Верх-Исетском районе города. Проверку также проводят полицейские.

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