Екатеринбург, 25 марта, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В Екатеринбурге проводится доследственная проверка по факту избиения школьника. Об этом сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Следственный комитет

По его данным, преступление было совершено 22 марта. На 14-летнего мальчика напала группа подростков. Пострадавшего госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, избиение произошло в Верх-Исетском районе города. Проверку также проводят полицейские.