Якутск, 25 марта 2022, 11:25 — REGNUM Северный завоз в регионах России осложняется переменами в логистике транспортных потоков. Ситуацию оценил полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев во время визита в Якутск, сообщил его телеграм-канал.
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По его словам, задержки в реализации северного завоза возникли ещё в прошлом году, из-за нагрузки на транспортные компании часть грузов вывозилась в ручном режиме. Теперь ситуацию осложнили ощутимый рост цен и стоимости заёмных средств.
Как сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, находясь в рабочей поездке в Якутии, заявил что органы, которые контролируют исполнение антимонопольного законодательства, а именно ценообразование в магазинах, будут работать жестко. Особое внимание Трутнев уделил росту цен на бытовую технику.