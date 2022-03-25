Якутск, , 11:25 — REGNUM Северный завоз в регионах России осложняется переменами в логистике транспортных потоков. Ситуацию оценил полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев во время визита в Якутск, сообщил его телеграм-канал.

Северный завоз Mil.ru

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«Посредством северного завоза обеспечивается снабжение 25 регионов Российской Федерации, более 3 млн человек, завозится более 3 млн тонн грузов. Правительство Российской Федерации вместе с регионами содействует обеспечению стабильного северного завоза. Северный завоз проходит в достаточно сложной обстановке. Изменилась логистика транспортных потоков», — отметил Юрий Трутнев.

По его словам, задержки в реализации северного завоза возникли ещё в прошлом году, из-за нагрузки на транспортные компании часть грузов вывозилась в ручном режиме. Теперь ситуацию осложнили ощутимый рост цен и стоимости заёмных средств.

«Если мы не предпримем скоординированных мер, то все эти факторы приведут к уменьшению устойчивости северного завоза и к увеличению цен, а это важнейший параметр, который мы должны сохранить, чтобы цены для людей не были подвержены резкому росту», — констатировал полпред.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, находясь в рабочей поездке в Якутии, заявил что органы, которые контролируют исполнение антимонопольного законодательства, а именно ценообразование в магазинах, будут работать жестко. Особое внимание Трутнев уделил росту цен на бытовую технику.