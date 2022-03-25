Казань, 25 марта, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В Татарии налажено сотрудничество и деловые отношения с предприятиями Турции. Дальнейшее продолжение взаимодействия глава республики Рустам Минниханов обсудил на встрече с председателем правления Ассоциации машиностроителей Турции, председателем правления компании E-Mak Селимом Эмре Генджером.

ИА REGNUM Россия и Турция

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В 2021 году объем товарооборота между Татарией и Турцией вырос в полтора раза. Турецкие инвесторы вкладывают средства в экономику республики, отметил Минниханов и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

Глава Татарии подчеркнул, что в республике хотели бы и дальше продолжать взаимодействие с турецкими партнерами. В настоящее время рассматривается еще несколько проектов с участием турецких инвесторов, которые могут быть реализованы.

ИА REGNUM напоминает, отношения Татарии и Узбекистана в течение последних пяти лет стабильно укрепляются.

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