Минск, , 11:25 — REGNUM Взвешенный подход нужен в случае, когда идёт речь о возможной блокировке в Белоруссии видеохостинга YouTube и зарубежных социальных сетей. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил 25 марта на совещании о деятельности СМИ.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, можно идти по пути России, где заблокировали ведущие площадки, или Китая, где установили «золотой щит». Такие варианты теоретически возможны, но сначала нужно оценить все плюсы и минусы.

«Но давайте взвесим за и против. Надо принимать взвешенные решения», — приводит слова Лукашенко агентство Sputnik.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский лидер заявил, что в стране в пользу Украины вели шпионскую деятельность 12 дипломатов. Всех их выслали из Белоруссии.

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