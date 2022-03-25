Минск, 25 марта, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Взвешенный подход нужен в случае, когда идёт речь о возможной блокировке в Белоруссии видеохостинга YouTube и зарубежных социальных сетей. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил 25 марта на совещании о деятельности СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

По его словам, можно идти по пути России, где заблокировали ведущие площадки, или Китая, где установили «золотой щит». Такие варианты теоретически возможны, но сначала нужно оценить все плюсы и минусы.

«Но давайте взвесим за и против. Надо принимать взвешенные решения», — приводит слова Лукашенко агентство Sputnik.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский лидер заявил, что в стране в пользу Украины вели шпионскую деятельность 12 дипломатов. Всех их выслали из Белоруссии.

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