Воронеж, , 11:19 — REGNUM Власти Воронежской области помогут приобрести новое жильё для многодетной семьи из Павловского района, дом которой сгорел несколько дней назад. Об этом 25 марта в телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев Kremlin.ru

«На этой неделе в многодетную семью (11 детей!) Ларисы и Юрия из села Ливенка Павловского района пришло горе. Сгорело их жильё. Видимо, у людей, свято выполняющих свою родительскую миссию, есть свой надёжный ангел-хранитель — на пожаре никто не погиб», — написал Гусев.

Глава региона сообщил, что даст поручение оказать помощь семье — решить вопрос с ремонтом или строительством нового дома и восстановить документы.

«Постараемся включиться в решение вопросов очень оперативно», — написал губернатор.

Пожар в селе Ливенка Павловского района в доме, где проживала супружеская пара с 11 приёмными детьми, произошёл 21 марта. По данным местных СМИ, пока семья из 13 человек временно разместилась в двухкомнатной квартире.