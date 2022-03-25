Москва, , 11:19 — REGNUM Отказаться от мигрантов на фоне ситуации в экономики предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.

Сергей Миронов Mironov.ru

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«В сложившейся ситуации необходимо, наконец, пересмотреть взгляды на бесконтрольный завоз в страну орд мигрантов! Здравый смысл подсказывает, что их нужно выдворить домой, а освободившиеся рабочие места распределить между гражданами РФ!» — отметил Миронов.

Он обратил внимание н то, что в связи с уходом ряда западных компаний растет числе неработающих граждан России.

«Многим из которых работа сегодня необходима, как воздух. И предоставить её — долг государства!» — убежден Миронов.

Поданным Совфеда, в России в простое находятся почти 96 тыс. работников.

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