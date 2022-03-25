Новосибирск, 25 марта, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В Новосибирске суд вынес обвинительный приговор женщине, которая на пешеходном переходе сбила мужчину на электросамокате. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Avtopravilo.ru Пешеходный переход

Установлено, что в июле 2021 года в ночное время женщина своевременно не снизила скорость перед нерегулируемым пешеходным переходом на улице Вокзальная магистраль и сбила мужчину на электросамокате. От полученных множественных телесных повреждений 21-летний молодой человек скончался.

Суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права управления транспортным средством сроком на 2,5 год. Также был удовлетворён иск о взыскании с неё 1 млн рублей в счет возмещения морального вреда и понесённых расходов — более 178 тыс. рублей.