Белгород, , 11:22 — REGNUM Общая площадь озеленения Белгорода в летний сезон 2022 года составит порядка трёх гектаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 марта в пресс-службе правительства региона.

Растения для озеленения Https://www.beladm.ru

В теплицах управления Белгорблагоустройства уже ждут высадки более 47 тысяч многолетних и 400 тысяч однолетних растений. К работам, в которых задействуют свыше 100 человек, приступят уже в апреле. Кроме того, ландшафтные специалисты проведут ревизию цветников из многолетних растений, высаженных в два предыдущих года, и при необходимости восстановят посадочный материал.

Для сезонной яркости в Белгороде уделят внимание однолетним культурам и контейнерным посадкам.