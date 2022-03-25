Кострома, 25 марта, 2022, 11:43 — ИА Регнум. В Костроме будут судить пристава, оговорившего бездомного ради улучшения показателей. Об этом сообщает прокуратура Костромской области.

Пресс-служба Костромского областного суда Зал суда

Как считают следователи, пристав хотел улучшить статистические показатели своей работы ради увеличения премий и лояльности руководства. Для этого в период 2019—2021 годов он составил пять фиктивных протоколов за хулиганство на судебных заседаниях. Приставу пришлось изготовить акты об обнаружении нарушений, свидетельства, заявления от имени бездомного о рассмотрении протокола о хулиганстве в его отсутствие.

После начала следствия мужчину уволили, против него заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Максимальная санкция данной статьи — лишение свободы на срок до 4 лет.

Напомним, ранее похожие истории случались в Галиче и Шарье. В первом случае правоохранитель составил фиктивные протоколы за курение в неположенном месте на двух родственников, во втором двое стражей порядка склонили местных жителей к употреблению наркотиков с тем, чтобы повысить раскрываемость подобных преступлений.