Москва, 25 марта, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В РФ ограничения цен на рыбную продукцию должны распространяться только на ее социальные значимые виды экономкласса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 марта заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Так он прокомментировал информацию о том, что власти РФ могут зафиксировать в РФ цены на рыбу.

pasja1000 Рыба

«Регулирование цен социально значимых товаров, в том числе рыбной продукции, в определенной степени оправданно. Однако эти ограничения в условиях современного рынка могут отрицательно сказываться на развитии самой отрасли. Не только из-за потери прибыли, но и по причине формирования у производителей иждивенческого подхода к своей деятельности. Они могут начать всё больше рассчитывать на компенсацию потерь государством, — сказал Рамазанов. — Это может привести также к потере навыков ведения конкурентной борьбы в условиях современного рынка. Целесообразнее использовать сбалансированный подход — направить определенные усилия на поддержку развития отрасли в условиях кризиса».

Как полагает профессор, ограничительные меры должны распространяться только на социально значимые виды рыбной продукции экономкласса.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что фиксация цен на рыбную продукцию обернется ограниченным ассортиментом и ее низким качеством.