Бухарест, 25 марта, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Президент Румынии КлаусЙоханнис заявил, что в результате антироссийских санкций цены на продовольствие в мире могут вырасти.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пшеница

«Возможно, что санкции, которые мы ввели и которых намереваемся придерживаться, приведут к изменению цен на продовольствие», — сказал он в интервью с румынскими журналистами.

Йоханнис напомнил, что большая часть пшеницы, потребляемой в мире, производится в России и на Украине, поэтому появится проблема в снабжении.

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Напомним, ранее немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten сообщила, что цены на пшеницу в мире вышли из-под контроля, что грозит человечеству голодом.

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