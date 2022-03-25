Стокгольм, 25 марта, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Швеция должна временно приостановить прием беженцев по квоте Верховного комиссара ООН, чтобы правительство и местные власти смогли сосредоточить все свои усилия на размещении беженцев с Украины. Об этом 24 марта в газете SvD написала представительница главной оппозиционной партии «Умеренные» Мария Мальмер Стенергард.

Умеренная коалиционная партия. Логотип

«Выбор непрост, но ситуация требует жесткой расстановки приоритетов», — написала парламентарий.

Напомним, что каждый год Швеция принимает к себе 5 000 беженцев. Это происходит в соответствии с квотой Верховного комиссара ООН.

Стенегард также предложила, чтобы Швеция снизила все квоты по приему просителей убежища до минимальных уровней в рамках ЕС.