Степанакерт, 25 марта, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Служба национальной безопасности (СНБ) возбудила уголовное дело в связи с прекращением газоснабжения республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«8 марта около 23:15 в районе, подконтрольном ВС Азербайджана участке, был взорван магистральный газопровод из Республики Армения в Арцах», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что 21 марта, через два дня после восстановления газопровода, подача газа в Нагорный Карабах снова прекратилась. Поскольку армянская сторона её не прекращала, в СНБ подозревают, что это сделали азербайджанские военнослужащие на участке, проходящем через Шушу.

По версии следствия, на подконтрольном Баку участке был установлен вентиль, который сейчас там перекрыли. Напомним, газоснабжение в Нагорном Карабахе с 8 марта было только два дня. Из-за этого в республике не отапливаются дома.