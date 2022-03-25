Ярославль, , 11:13 — REGNUM В Ярославской области обнаружено 6 организаций с признаками нелегальной деятельности, включая 2 финансовые пирамиды и 4 незаконных «черных» кредитора. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ярославского отделения Банка России.

Финансовая пирамида Admkrai.krasnodar.ru

Как уточнили в региональном отделении Банка России, речь идет о незаконных организациях с ярославской пропиской, то есть имеющих офисы по работе с клиентами на территории Ярославской области. Нелегальные кредиторы маскировались под микрофинансовые организации. Они регистрировались как ООО, но при этом не имели соответствующего разрешения Центрального банка на оказание финансовых услуг, включая предоставление займов физическим лицам.

«Риск получения услуги у такого кредитора заключается в том, что сделка не регулируется законом и может быть совершена на крайне невыгодных условиях, приводящих к потере денег, личного имущества и недвижимости. Способы взыскания просроченной задолженности нелегалов так же, как правило, ущемляют права клиентов таких организаций», — заявил эксперт службы безопасности ярославского отделения Банка России Леонид Воробьев.

Информация о выявленных незаконных структурах передана в правоохранительные органы, по данным фактам ведутся проверки.