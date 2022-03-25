Кострома, 25 марта, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Администрация Костромской области утвердила постановление о помощи гражданам, покинувшим территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

ДОЛ «Красная горка»

Как и планировалось ранее, регион сможет принять 440 человек. Ответственным за организацию процесса определён департамент по труду и социальной защите населения.

Больше всего беженцев — 195 человек разместят в детском загородном лагере «Красная горка» в Красносельском районе. Также людей примут в пунктах временного размещения Буйского района, Нерехты, Костромского района.

Потратить на размещение, питание и покупку вещей первой необходимости для них планируется около 18 млн рублей в месяц или 1328 рублей в сутки на человека. Средства области выделит федеральный бюджет.

Пока в Кострому самостоятельно приехали не более 40 беженцев из ДНР и ЛНР. Они разместились у друзей и родственников. Сведений о массовом прибытии беженцев в регион пока нет.