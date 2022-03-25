Бухарест, 25 марта, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Введение санкций в отношении России в сфере энергетики являются невозможными на практике. Об этом 25 марта заявил президент Румынии Клаус Йоханнис.

PavelD Румыния

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По его словам, введение санкций против России в области энергетики не представляется возможным. Он пояснил, что в Евросоюзе есть страны, которые зависят от российского газа.

Как сообщало ИА REGNUM, призывы Украины к Венгрии разрешить поставки вооружений через свою территорию были отвергнуты.