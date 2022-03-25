Стокгольм, 25 марта, 2022, 11:46 — ИА Регнум. 24 марта стало известно, что Ларс Адактуссон покинет пост представителя «Христианских демократов» по внешней политике. Как сообщает телеканал TV4, это отставка является протестом против лидера партии Эббы Буш и ее авторитарных методов управления.

Арцахпресс Член Европарламента от Швеции Ларс Адактуссон

Сам политик в интервью Expressen эту информацию опроверг.

«Нет, это происходит не знак протеста против кого-либо. Просто предпосылок и того уровня доверия уже не осталось», — прояснил Адактуссон.

Ранее парламентарий резко критиковал лидера «Христианских демократов» Эббу Буш за то, что она оказалась втянутой в скандал с покупкой дома неподалеку от Уппсалы.

Новым представителем «Христианских демократов» по внешней политике станет Микаэль Оскарссон, передает новостная служба TT.