Москва, , 11:12 — REGNUM Ежегодный отчет Счетной палаты перед Госдумой может состояться в мае. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта, об этом сообщил глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия»).

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«Мы передвинем на другие сроки, но по умолчанию это все-таки май», — сказал Морозов.

Он обратил внимание на то, что в связи с текущей ситуации нет ясности относительно даты проведения отчета.

«По срокам полной ясности нет, в связи с событиями последних недель мы перенесли на предельно ранний срок отчет правительства», — добавил Морозов.

Отчет правительства РФ, который представит премьер-министр Михаил Мишустин намечен на 7 апреля 2022 года.