Тюмень, , 11:10 — REGNUM Тюменские учёные приблизились к разгадке причин заражения человека гаффской болезнью. Об этом сообщает управление по информационной политике государственного аграрного университета Северного Зауралья.

Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Сотрудники вуза изучили состав воды озёр Андреевское и Ишменевское Тобольского района: водную фауну, фитопланктон, донные отложения, растительность. Выяснилось, что в видовом составе фитопланктона отмечены цианобактерии, способные при «цветении воды» вызвать токсические заболевания у рыб и беспозвоночных.

Исследования проводились на мышах. Когда карасей из вышеуказанных озёр скормили подопытным, у мышей появились все признаки гаффской болезни.

«В результате все животные из опытной группы погибли. На основании исследований, рыбу из Ишменевского и Андреевского мы считаем токсичной, а сами водные объекты неблагополучными по гаффской болезни. Веществами, потенциально являющимися факторами ее возникновения, можно назвать липофильные органические низкомолекулярные соединения», — сообщила проректор по научной работе аграрного университета Северного Зауралья Лариса Глазунова.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года 10 жителей деревни Ачиры Тобольского района заболели редкой гаффской болезнью. Как установили лабораторные исследования, источником инфекции стала рыба из озера Андреевского. Пострадавшие были вовремя госпитализированы и вылечены.

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