Москва, 25 марта, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Индексы Уолл-стрит вернулись к росту на торгах 24 марта, отыграв потери предыдущей сессии, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

Фондовый рынок

«Причем наиболее выраженный отскок наблюдался в высокотехнологичном секторе. S&P 500 и Nasdaq подорожали на 1,4% и 1,9% соответственно, намереваясь завершить неделю на положительной территории. Dow Jones прибавил 1%.

Во многом инвесторов приободрила свежая американская статистика. Предварительный промышленный PMI не только вырос в марте, но и оказался сильнее прогнозов, а дефицит баланса текущего счета сократился.

Тем временем, падение числа обращений за пособиями по безработице до свежего минимума с 1969 года на уровне 187 тыс. приободрило участников рынка, которые беспокоились о самочувствии экономики в условиях повышенной геополитической напряженности в мире и ужесточения политики ФРС США.

К слову, Центробанк продолжил готовить рынки к более агрессивному повышению стоимости заимствований. На сей раз Эванс подтвердил свое намерение поддержать повышение ставки на 0,5%, хотя и с оговоркой о необходимости соблюдать осторожность.

По словам чиновника ФРС, такими темпами регулятор дойдет до нейтрального уровня ставок к марту следующего года. На сегодняшний день вероятность повышения на 50 базисных пунктов в рамках следующего заседания составляет уже 77% и, похоже, продолжит расти, поддерживая позиции доллара.

Долларовые быки решили взять паузу после недавних покупок. Индекс USD, который снова натолкнулся на барьер вблизи отметки 99,00, сегодня вышел на отрицательную территорию, тестируя зону 98,50.

Впрочем, существенного развития медвежьего импульса ожидать не стоит — защитная американская валюта будет и далее удерживаться на плаву за счет жесткости ФРС и геополитического фона, который по-прежнему оставляет желать лучшего.

В рамках прошедшего саммита НАТО альянс согласовал создание четырех новых боевых групп и в ближайшие месяцы планирует разработать планы по дополнительным силам и возможностям для укрепления обороны.

Также 24 марта представитель Украины указал на наличие прогресса в переговорах с Россией, выразив осторожный оптимизм. Это помогло несколько сбавить градус напряженности и подтолкнуть акции к росту, одновременно заставив доллар перейти к отступлению.

Сегодня, 25 марта, рынки продолжат следить за ситуацией вокруг российско-украинского конфликта, а также обратят внимание на свежую статистику. В США в центре внимания будет индекс потребительского доверия.

В Германии выйдут предварительные мартовские результаты исследования IFO, которые позволят дать оценку настроениям в стране через призму происходящего в мире.

К слову, ранее сегодня Германия заявила о намерении вдвое сократить импорт российской нефти к середине 2022 года.

Однако рынок не показал заметной реакции на это заявление — Brent продолжила торговаться в районе отметки $115 за баррель, демонстрируя в последние дни сокращение амплитуды колебаний и менее эмоциональные движения», — пояснил эксперт.

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