Томск, 25 марта, 2022, 11:10 — ИА Регнум. В Томске задержан местный житель, угрожавший работникам скорой помощи предметом, похожим на пистолет. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону, инцидент произошёл ночью 25 марта после прибытия бригады медиков по вызову.

УМВД по Томской области Зажигалка напавшего на врачей в Томске

Вызвавший врачей мужчина вышел на улицу и сел в машину «скорой». Однако во время осмотра он начал вести себя неадекватно, угрожать убийством. Расстегнув куртку он продемонстрировал пистолет. Испугавшись, медики выбежали из машины, мужчина погнался за ними.

«Оббежав автомобиль, бригада скорой смогла сесть в своё транспортное средство и уехать с места происшествия, а буйный гражданин продолжил размахивать предметом, похожим на пистолет», — отметили в управлении.

Вскоре нападавший был задержан, им оказался горожанин 1989 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело. Выяснилось также, что он угрожал медикам зажигалкой, внешне похожим на пистолет.

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