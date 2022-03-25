Париж, , 11:10 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные санкции против России «эффективны», передает BFM TV.

Эммануэль Макрон

«Санкции влияют на российскую экономику. Россия не в состоянии платить. Мы готовы их ужесточить», — пояснил глава французского государства после саммита G7.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Бельгию для участия в саммитах НАТО и G7 поднял проблему украинских беженцев. По мнению Эммануэля Макрона, необходимо избегать торговли людьми и защищать беженцев с Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, во время пресс-конференции в Брюсселе президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о сохранении и усилении французского военного присутствия в Восточной Европе.

Подробнее в материале: Франция усилит военное присутствие в Восточной Европе в рамках НАТО