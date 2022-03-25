Екатеринбург, 25 марта, 2022, 11:09 — ИА Регнум. В Екатеринбурге группа подростков избила школьника. Об этом очевидцы сообщили представителям местных СМИ.

Nnovgorod.sledcom.ru Следственный комитет

По данным изданий, инцидент произошёл в Верх-Исетском районе города. 14-летнего мальчика госпитализировали.

В городском УМВД заявили журналистам, что участники конфликта уже установлены. Проводится проверка. Отметим, свою проверку также проводит Следственный комитет.