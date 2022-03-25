Лас-Вегас, США, 25 марта, 2022, 11:09 — ИА Регнум. «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:1.

Basevych Andrey Евгений Дадонов

Российский нападающий «Вегаса» Евгений Дадонов забросил шайбу и отдал две результативные передачи. Также отличились Маттиас Янмарк, Николя Руа, Джек Айкел, Чандлер Стивенсон и Алекс Пьетранджело.

В составе «Нэшвилла» точным броском отметился нападающий Филип Форсберг.

На сегодняшний день «Вегас» занимает девятое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 74 очка. «Нэшвилл» идёт на шестом месте в Западной конференции с 78 очками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, НХЛ признала недействительным обмен Дадонова из «Вегаса» в «Анахайм Дакс».