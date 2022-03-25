Хабаровск, , 11:14 — REGNUM Казаки Дальнего Востока поддержали решение президента России Владимира Путина о проведении спецоперации в Донбассе и действия Вооруженных сил РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

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По словам атамана Уссурийского войскового казачьего общества, казачьего генерала Владимира Степанова, многие из казаков-уссурийцев имеют боевой опыт и не понаслышке знают, что значит защищать Родину.

«Есть среди нас те, кто жил на Украине восемь лет назад. Они были в первых рядах защитников жителей Донбасса от агрессии украинской армии и добровольческих батальонов. Мы знаем, что наши братья — кубанские и донские казаки — также принимали активное участие в защите мирных граждан. Поэтому наши казаки с воодушевлением приняли новость о том, что бесчинству на землях Донбасса придёт конец. Мы знаем, что наши войска борются с мировым злом в лице нацизма», — сказал атаман.

Свою позицию в соцсетях под хештегами #СвоихНеБросаем, #МыВместе высказывают члены городских, станичных, хуторских казачьих обществ. А в Комсомольске-на-Амуре казаки провели с воспитанниками военного патриотического клуба «Пластун» полевой сбор. Казачата марш-броском поддержали Вооруженные силы России.

Мероприятия в поддержку российской армии и президента РФ с участием представителей казачества проводятся и в других регионах Дальнего Востока. Так, жители Партизанского района Приморья организовали масштабный флешмоб с участием казаков, членов Общественной организации «Боевое братство», юнармейцев и других патриотических объединений. А в Бурятии казаки занимаются сбором гуманитарной помощи для бойцов Крымского казачьего батальона, находящегося на передовой.

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Как сообщало ИА REGNUM, поддержка, которую оказывает Россия жителям республик Донбасса, справедливая. Об этом заявил атаман Средне-Амурского окружного казачьего общества Николай Шкарупа.