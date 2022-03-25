Орел, 25 марта, 2022, 11:08 — ИА Регнум. В 2021 году в Орловской области зафиксирован рост ряда экономических показателей. Данные прозвучали в отчёте губернатора Андрея Клычкова, с которым он выступил 25 марта перед депутатами Орловского облсовета, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Kremlin.ru Андрей Клычков

Так, по итогам 2021 год объём валового регионального продукта, по расчетной оценке, составил около 309,5 млрд рублей. По сравнению с 2020 годом рост показателя составил 8,8%.

На 11,6%, по данным главы региона, выросли объёмы промышленного производства. При этом темпы роста промпроизводства в Орловской области в 2021 году более чем вдвое превысили общероссийский показатель (5,3%). В Центральном федеральном округе Орловская область по данному показателю вышла на четвертое место, в России — на 15 место.

Объём отгруженных товаров собственного производства за год вырос на 23,3% и достиг 183,6 млрд рублей. Почти на 33% вырос объём экспорта промышленной продукции.

В Орловской области за год на 48% выросли объёмы налоговых поступлений — в бюджетную систему всех уровней направлено 14,6 млрд рублей. В промышленности фиксируется рост зарплаты — на 12,%, средний её уровень в региональной отрасли — 34,7 тысяч рублей.