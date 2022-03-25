Будапешт, , 11:07 — REGNUM Призывы Украины к Венгрии разрешить поставки вооружений через свою территорию были отвергнуты. Об этом 25 марта сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Петер Сийярто Правительство Венгрии

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По его словам, Венгрия отвергла призыв Украины разрешить поставки вооружений через свою территорию. Также было отказано в просьбе отказаться от поставок российских нефти и газа.

Как сообщало ИА REGNUM, общая позиция Североатлантического альянса в отношении Украины полностью соответствует национальным интересам Венгрии, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.